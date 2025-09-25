ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತ: ರಾಮ್ ಲೀಲಾದ ದಶರಥ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದುರಂತ ಸಾವು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:32 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Himachal PradeshDeathHeart attackActor

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT