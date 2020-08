ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ‘ದೃಶ್ಯಂ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ನಿಧನರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್‌ಮುಖ್ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಶಿಕಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಿತೇಶ್.

ನಿಶಿಕಾಂತ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ( ವರದಿಗಾರರಿಂದ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅಪ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಹಪಾಹಪಿ ಇದು ಎಂದು ದೀಪಾಂಜನ ಎಂಬವರು ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Nishikant Kamat has NOT passed away. He is alive, on ventilator support, and in critical condition. (This craze for uploading news first — without getting reporters to confirm it — is really the last thing our struggling news media should succumb to, but well.)

— Deepanjana (@dpanjana) August 17, 2020