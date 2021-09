ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಸಹಾಯ‌ ನೆನೆದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಜಯ್ ದತ್

ಬೆಂಗಳೂರು; ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೆನೆದು ಅವರ ಕುರಿತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜೇ ಪಟೇಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಜಯ್ ದತ್, 'ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಿರಾ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I cannot express in enough words how grateful I am to have had you by my side for all these years. You have unconditionally supported me in every aspect of my life and I can say with certainty that I will forever remember it. pic.twitter.com/1W06KKpLsF

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) September 6, 2021