ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಮುಗಿಸಿರುವ ನಟ ಯಶ್ ಸದ್ಯ ತಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ.

ಇಂದು ಮುಂಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಜೀನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಕನ್ನಡಕದ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Her Is The Exclusive Pictures Of @TheNameIsYash Boss At Mumbai😊 #KGF2onApr14 #KGFChapter2 #YashBOSS pic.twitter.com/szTB64asqZ

ಈ ಫೋಟೊಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವೇಳೆ ಸೆಲ್ಪಿ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಯಶ್ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

#KGF star #Yash arrives in style in Mumbai; flaunts his signature look and also posed for selfies with his fans!😍 pic.twitter.com/t84yb5Jq0S

— ETimes (@etimes) September 26, 2021