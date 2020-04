ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆದ ಜೂನಿಯರ್‌‌ ಯಶ್‌!

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ ಯಶ್‌ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಚಿತ್ರ ಗುರುವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಮಗನಿಗೆ 6ನೇ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ಬುಧವಾರ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಕ್ಕ ಐರಾಳ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತ ಪುಟಾಣಿಯ ಮುಖ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವಂತೆ ಫೋಟೊ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಯಶ್‌ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ 'ಜೂನಿಯರ್‌ ಯಶ್‌' ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನಿಮ್ಮ‌ ಪ್ರೀತಿ... ಆಶೀರ್ವಾದ.. ಹಾರೈಕೆ... ಸದಾ ಈ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಮೇಲಿರಲಿ' ಎಂದು ಯಶ್‌ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Say hello to my little buddy for life ❤️😎

Do give him all your love and blessings 😊🙏

ನಿಮ್ಮ‌ ಪ್ರೀತಿ... ಆಶೀರ್ವಾದ.. ಹಾರೈಕೆ... ಸದಾ ಈ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಮೇಲಿರಲಿ🙏❤️ pic.twitter.com/5Mo6k73Kre

— Yash (@TheNameIsYash) April 30, 2020