ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಫೋಟೊಶೂಟ್ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ದೇಹ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಂದ; ಕರಾಳ ಘಟನೆ ನೆನೆದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:21 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್

ನಟಿ  ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್ 

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

Tollywoodactress

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT