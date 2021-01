ಮೈನಸ್ 33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೈಕೊರೆವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್!

ನವದೆಹಲಿ: ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಈ ಬಾರಿ ಲಡಾಖ್‌ನ ಮೈಕೊರೆವ ಮೈಕೊರೆವ ಮೈನಸ್ 33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಹೀರಾತೊಂದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ 33 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನವಿರುವ ಲಡಾಖ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ 78 ವರ್ಷದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್, ಚಳಿಗಾಲದ ಜಾಕೆಟ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೋ ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿರುವ ಅವರು, ‘ಲಡಾಖ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಚಳಿ ತಡೆಯಲು ಇವೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳೂ ನನ್ನನ್ನು ಚಳಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

T 3774 - ... went to Ladakh and back .. minus 33 degrees .. even this could ot save me from the cold .. !! pic.twitter.com/I2BduanyYY

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 5, 2021