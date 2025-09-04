ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

PHOTOS: ಮದುವೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ‌ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ

ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಆಗಸ್ಟ್‌ 28ರಂದು ರೋಷನ್‌ ಜತೆಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದರು. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:50 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅನುಶ್ರೀ

ಅನುಶ್ರೀ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

ADVERTISEMENT
ಅನುಶ್ರೀ

ಅನುಶ್ರೀ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

ಅನುಶ್ರೀ

ಅನುಶ್ರೀ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

ಅನುಶ್ರೀ

ಅನುಶ್ರೀ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

ಅನುಶ್ರೀ

ಅನುಶ್ರೀ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

ಅನುಶ್ರೀ

ಅನುಶ್ರೀ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

ಅನುಶ್ರೀ

ಅನುಶ್ರೀ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

ಅನುಶ್ರೀ

ಅನುಶ್ರೀ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

instagramAnushreeactressPhotosAnchor

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT