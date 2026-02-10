ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಏಕ್ ದಿನ್ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿಗೆ ಅರೀಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಧ್ವನಿ; ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮರಳಿದ ಗಾಯಕ?

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:45 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಾರದ ವಿಶೇಷ | ಅರಿಜೀತ್ ಸಿಂಗ್: ಭಾವಗಾರುಡಿಗನ ಗಾನಪಯಣ
ವಾರದ ವಿಶೇಷ | ಅರಿಜೀತ್ ಸಿಂಗ್: ಭಾವಗಾರುಡಿಗನ ಗಾನಪಯಣ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಗಾಯಕ ಅರೀಜಿತ್
ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಗಾಯಕ ಅರೀಜಿತ್
entertainmentCinemaAmir KhanBollywoodAjit Singh

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT