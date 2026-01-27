ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಏಷ್ಯನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ 'ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ'

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 6:15 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 6:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Sandalwood: ಚೌಕಿದಾರ್‌ ಜೊತೆಯಾದ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌
Sandalwood: ಚೌಕಿದಾರ್‌ ಜೊತೆಯಾದ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ‘ಸರ್ವೈವರ್’ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ‘ಸರ್ವೈವರ್’ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ
MollywoodMalayalam film industryBiopic movies

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT