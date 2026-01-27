ಏಷ್ಯನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ 'ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ'

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ:</strong> ಏಷ್ಯನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನ ಶಿವರಂಜಿನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ’ ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು. </p>.Sandalwood: ಚೌಕಿದಾರ್ ಜೊತೆಯಾದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್.ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ‘ಸರ್ವೈವರ್’ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ.<p>ಏಷ್ಯನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 'ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಆನಂದ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. </p><p>ನಟಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಜಯನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಯುವತಿ ಹಿಂದೂ ಯುವಕನನ್ನು ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತಾಳೆ. ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ, ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾಳಾ ಅಥವಾ ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಾಳಾ ಎಂಬುವುದೇ ‘ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ’ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>