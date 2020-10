ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಬಾಹುಬಲಿ-2

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ-2: ದಿ ಕನ್‌ಕ್ಲೂಷನ್' ಚಿತ್ರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಮೆರಿಕದ 16 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.



#Baahubali2 this week in USA THEATERS , #Prabhas Birthday special release in 16 cities

A film that took indian film industry to the next level is releasing in America. #Baahubali2 pic.twitter.com/WxTOm1faRT

— Piano Keys (@PianoKeys14) October 20, 2020