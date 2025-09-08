‘ಭರತ್ ನಾಮ್ ಸಮ್ಮಾನ್’: ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸಾರುವ ಹಾಡು

<p>ಕನ್ನಡದ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ ಮಹೇಂದ್ರ ಮುಣೋತ್ ಅವರ ‘ಭರತ್ ನಾಮ್ ಸಮ್ಮಾನ್’ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹಾಡು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತವನ್ನು ಭಾರತವೆಂದೇ ಕರೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಾಡು 22 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಮುಣೋತ್ ವಿಡಿಯೊದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಮತ್, ದೀಪಕ್, ರೇಖಾ ರಾವ್ ಮೊದಲಾದವರು ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಗನ್ ಆರ್.ಛಾಯಾ ಗ್ರಹಣಚಿತ್ರಗ್ರಹಣವಿದ್ದು, ಬಿ.ಪಿ. ಹರಿಹರನ್ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಹಲವು ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>