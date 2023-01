ಮೊದಲ ವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ವಾರಿಸು, ತುನಿವು

ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗವು ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ವಾರಿಸು ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ತುನಿವು ಚಿತ್ರಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀ‌ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾರಿಸು, ತುನಿವುಗಿಂತಲೂ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೊದಲ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಾರಿಸು ಮತ್ತು ತುನಿವು ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿವೆ. ಉದ್ಯಮ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ರಾಮೇಶ್ ಬಾಲ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

#Thunivu has entered the ₹ 100 Cr Club at the #India Box office..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) January 16, 2023