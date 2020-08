‘ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್’‌ ಚಿರಂಜೀವಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು (ಆ.22) ಸಂಭ್ರಮಪಡಲು ಕಾರಣವಿದೆ. ಅಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿನಯದ 152ನೇ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್‌‌ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್‌ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸದಿದ್ದರೂ ಮಾತಿನ ವೇಳೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರೇ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ‘ಆಚಾರ್ಯ’ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಫಸ್ಟ್‌ಲುಕ್‌ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್‌ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರ ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

We are ready with the first look and motion poster of #Chiru152. Meet you on August 22nd at 4PM !! pic.twitter.com/rptHhHgXvg

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) August 18, 2020