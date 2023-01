ಮದುವೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಧೋನಿ : ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಧೋನಿ, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಲೆಟ್ಸ್‌ ಗೆಟ್‌ ಮ್ಯಾರೀಡ್‌’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಧೋನಿ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

Pictures from the puja of Dhoni Entertainment’s first production in Tamil - #LGM which took place today morning.@msdhoni @SaakshiSRawat @ActressNadiya @iamharishkalyan @i__ivana_ @Ramesharchi pic.twitter.com/QtmkOUgHyw

— Dhoni Entertainment Pvt Ltd (@DhoniLtd) January 27, 2023