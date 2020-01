 ದಚ್ಚು– ಕಿಚ್ಚರಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾತರ

ದರ್ಶನ್‌ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕಾದಿದೆ. ದರ್ಶನ್‌ ಅಭಿನಯದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಬರ್ಟ್‌' ಚಿತ್ರದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲುಕ್ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇದೇ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕು ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸುದೀಪ್‌ ಅಭಿನಯದ ಬಿಗ್‌ಬಜೆಟ್‌ನ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ3 ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

‘ರಾಬರ್ಟ್‌’ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಂಕಲನವೂ ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್‌ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಡಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಸುಧೀರ್‌ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್‌ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ರಾಬರ್ಟ್‌’ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್‌ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮೋಷನ್‌ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ನೋಡಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಶಾ ಭಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋನಲ್‌ ಮೊಂತೆರೊ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Thank u all for the love and support u showered for #Roberrt motion poster.. we r excited to announce the 2nd look of #Roberrt on this Sankranti festival 😍@UmapathyFilms #DBoss #RoberrtSecondLook#RoberrtMotionPoster pic.twitter.com/HNt9oW9nuV

