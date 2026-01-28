<p>'ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಜೆಸಿ' (ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ) ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. <br><br>‘ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಜೈಲು ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಸತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ‘ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್’ ಚಿತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ.‘ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್’ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ಜೆಸಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರುವರಿ 6ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ.<p>ಚೇತನ್ ಜೈರಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು, ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ನಟಿ ಸ್ವಾತಿ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹಂಸ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್, ಭಾವನಾ ರೆಡ್ಡಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಜೆಸಿ' ಚಿತ್ರವು ಫೆ.6ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.<br><br>ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೈಲು ಸೇರುವ ಕೈದಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಉಳಿದ ಕೈದಿಗಳು ನೀಡುವ ಹಿಂಸೆ, ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ರಾಜಕೀಯ, ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ಹೆತ್ತವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.<br><br>ಈ ಚಿತ್ರದ 'ಮ್ಯಾಡಿಯ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಲಿನ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಪಯಣ' ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>