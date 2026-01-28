<p>ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ‘ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್’ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ.</p><p>‘ಮಾಲಿಕ್‘, ‘ಟೇಕ್ ಆಫ್’ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಮಹೇಶ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಟೋ ಜೋಸೆಫ್ ಫಿಲ್ಸ್ಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ತಂತಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿಯ 'ಗಾಂಧಿ ಟಾಕ್ಸ್' ಚಿತ್ರ.Kannada Movies: ಸೆಟ್ಟೇರಲು ಸಜ್ಜಾದ ‘ತಿಕ್ಲು ರಾಮ’ .<p>ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ನಟ ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಹಾಗೂ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ, ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು</p><p>ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಥಾ ನಾಯಕರ ಗುರಿ ‘23, 04, 26’ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೋಚಕಥೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. </p><p>ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪುತಿಯಾ ನಿಯಮಂ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>