ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಅಪ್ಪನ ಹಾಡಿಗೆ ಪುಟಾಣಿ ಪರಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌: ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:37 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:PHOTOS | ಮಗಳು ‘ಪರಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಲನಾ – ಕೃಷ್ಣ
PHOTOS | ಮಗಳು ‘ಪರಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಲನಾ – ಕೃಷ್ಣ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳು ಪರಿ ಜತೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಕೃಷ್ಣಾ, ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಫೋಟೊಸ್‌, ವಿಡಿಯೊ
ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳು ಪರಿ ಜತೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಕೃಷ್ಣಾ, ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಫೋಟೊಸ್‌, ವಿಡಿಯೊ
DaughterDarling KrishnaVideoMilana Nagaraj

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT