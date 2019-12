ಹೃತಿಕ್‌ ರೋಶನ್‌ 'ಡೆತ್‌ ಬೈ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌' ಇದ್ದಂತೆ: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಟ್ವೀಟ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಹೃತಿಕ್‌ ರೋಶನ್‌ ಹಾಗೂ ಟೈಗರ್‌ ಶ್ರಾಫ್‌ ಅಭಿನಯದ ವಾರ್‌ ಸಿನಿಮಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

ವಾರ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಹೃತಿಕ್‌ ರೋಶನ್‌ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ಹೃತಿಕ್‌ ರೋಶನ್‌ ಕಾರ್ನರ್‌ ಹೌಸ್‌ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡೆತ್‌ ಬೈ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ನರ್‌ ಹೌಸ್‌ ಮಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಕೇಕ್‌ ಮತ್ತು ಐಸ್‌ಕ್ರಿಮ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಡೆತ್‌ ಬೈ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌(ಕೇಕ್‌)ನಂತೆ ಹೃತಿಕ್‌ ರೋಶನ್‌ ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

@iHrithik in WAR is like Death by Chocolate from Corner House!🤤...Just Saying...

