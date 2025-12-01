ಧರ್ಮೇಂದ್ರರ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿವೆ: ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ ಸಿನ್ಹಾ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ನಟ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ನ.24ರಂದು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರುವ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿರಿಯಣ್ಣನಂತಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಾದ ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ಹಾಗೂ ಅಹಾನಾ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್(1973), ಝಲ್ಜಾಲಾ (1988) ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನ್ಹಾ ಹಾಗೂ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಅವರು ಹಿರಾಸತ್ (1987) ಹಾಗೂ ಖೈದಿ (1984) ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1974ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ದೋಸ್ತ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>