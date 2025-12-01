ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಧರ್ಮೇಂದ್ರರ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿವೆ: ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ ಸಿನ್ಹಾ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:44 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Shatrughan SinhaHema Malini

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT