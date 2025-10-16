Cinema: ಆಯಿಲ್‌ ಮಾಫಿಯಾ ಸುತ್ತಲಿನ 'ಡೀಸೆಲ್‌' ಅ.17ರಂದು ತೆರೆಗೆ

<p>ತಮಿಳಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಡೀಸೆಲ್’ ಅ.17ರಂದು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಡಬ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಷಣ್ಮುಗಂ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹಾಗೂ ಅತುಲ್ಯ ರವಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೈಜ ಘಟನೆ ಕುರಿತ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು ಷಣ್ಮುಗಂ. </p>.<p>ಅತುಲ್ಯ ರವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೀರೊ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ರೈ, ಸಚಿನ್ ಕೇಧೇಕರ್, ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್, ಅನನ್ಯ, ಕರುಣಾಸ್, ಬೋಸ್ ವೆಂಕಟ್, ರಮೇಶ್ ತಿಲಕ್, ಕಾಳಿ ವೆಂಕಟ್, ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಸನ್ನ, ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಮುಂತಾದವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಐ ಎಂಟರ್ಟೇನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಧಿಬು ನಿನಾನ್ ಥಾಮಸ್ ಸಂಗೀತ, ಎಂ.ಎಸ್.ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ರಿಚರ್ಡ್ ಎಂ.ನಾಥನ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ, ಸ್ಯಾನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಸಂಕಲನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>