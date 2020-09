ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ: ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್‌

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೀ ಟೂ ಪ್ರಕರಣ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಗೆ ತಂದವರು ನಟಿ ಪಾಯಲ್ ಘೋಷ್‌. ತೆಲುಗು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಪಾಯಲ್ ಘೋಷ್‌ ‘ವರ್ಷಧಾರೆ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನಕ್ಕೂ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಟಿ.

ಪಾಯಲ್‌ ಈಗ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್‌ ಮೇಲೆ ಮೀ ಟೂ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಯಲ್ ಘೋಷ್‌ ‘ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್‌ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರಿವಾಗಲಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ನನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

@anuragkashyap72 has forced himself on me and extremely badly. @PMOIndia @narendramodi ji, kindly take action and let the country see the demon behind this creative guy. I am aware that it can harm me and my security is at risk. Pls help! https://t.co/1q6BYsZpyx

— Payal Ghosh (@iampayalghosh) September 19, 2020