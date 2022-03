ಮೊನ್ನೆ ರಶ್ಮಿಕಾ, ನಿನ್ನೆ ಸಮಂತಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧವನ್‌! ಏನು ವಿಷಯ? ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಯುವ ನಟ ವರುಣ್‌ ಧವನ್‌ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿಯರ ಜತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ, ಹೊಟೇಲ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಜತೆ ವರುಣ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೊಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ. ಇದನ್ನೇ ನೆಪಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮೊನ್ನೆ ರಶ್ಮಿಕಾ, ನಿನ್ನೆ ಸಮಂತಾ... ಏನು ವಿಷಯ? ವರುಣ್‌ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಚಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಜತೆ ವರುಣ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಿಳಿನ ‘ಬೀಸ್ಟ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು.

Yo habibo

Love this track and style of Vijay sir pic.twitter.com/YcGBakgORm

— VarunDhawan (@Varun_dvn) March 10, 2022