ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಿನಿ ಸುದ್ದಿ | ‘ಗತವೈಭವ’ಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚನ ಸಾಥ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 21:56 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 21:56 IST
ಈ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕಥೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್‌ ನಟಿ. 
