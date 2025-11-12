ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ನಟನೆಯ ‘ಗುಸ್ತಾಖ್ ಇಷ್ಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ‘ಗುಸ್ತಾಖ್ ಇಷ್ಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ಗುಸ್ತಾಖ್ ಇಷ್ಕ್’ ಚಿತ್ರವು ಪಂಜಾಬ್, ದೆಹಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಸಾಹಿತಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತು ಕೊನೆಗೆ ಕವಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಕವನ, ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. </p>.ಕಮಲದ ಹೂ ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ 'ಕಾಂತಾರ' ಕನಕವತಿ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್.<p>ನವೆಂಬರ್ 28 ‘ಗುಸ್ತಾಖ್ ಇಷ್ಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಶರೀಬ್ ಹಶ್ಮಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವಿಭು ಪುರಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಮನುಷ್ ನಂದನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>