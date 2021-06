Krrish 4: ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಹೀರೊ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೂಪರ್ ಹೀರೊ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಶ್ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಶ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಕ್ರಿಶ್ 4 ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಶ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಶ್ 4 ಕುರಿತು ಕಿರು ವಿಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವುದೋ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

The past is done . Let’s see what the future brings. #15YearsOfKrrish #Krrish4 pic.twitter.com/xbp5QzwObF

ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ತಂದೆ ರಾಕೇಶ್ ರೋಶನ್ ಈ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ರಿಶ್ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.

The film that we fell in love with 15 years ago & celebrate even now! ❤️

It's #15YearsOfKrrish today, a movie high on action, romance & emotions. pic.twitter.com/JzWp9RfQyK

— Team Priyanka Chopra (@TeamPriyanka) June 23, 2021