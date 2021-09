ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸೂರ್ಯವಂಶಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಜಯ್‌ ದೇವಗನ್, ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 22ರಂದು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಫೋಟೊವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈ ಫೋಟೊ ಬಗ್ಗೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ‘ಎಸ್‌ಪಿಗಳ ಎದುರು ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಪಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್‌ಕೆ ವಿಜ್ ಎನ್ನುವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಈ ಫೋಟೊ ಸರಿಯಾದುದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೂಡ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆರ್‌ಕೆ ವಿಜ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ‘ಸರ್ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ತೆಗೆದ ಫೋಟೊ. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾವು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ ಫೋಟೊ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

जनाब ये तो Behind the Scenes फ़ोटो है। हम कलाकार लोगों के लिए जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, एकदम protocol वापस 😊

Regards forever to our great police forces. Hope you like the film when you watch it.

