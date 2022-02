ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಈಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಮೊಬಿ: ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ

ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ (Sreesanth) ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜಾಹೀರಾತು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ-ನಟಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್​ ಶಿವನ್​ (Vignesh Shivan) ಆ್ಯಕ್ಷನ್​-ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ‘ಕಾದು ವಾಕುಲ ರೆಂಡು ಕಾದಲ್​’ (Kaathu Vaakula Rendu Kaadhal) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್‌ ಸೇತುಪತಿ, ಸಮಂತಾ, ನಯನತಾರಾ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

