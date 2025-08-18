ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
entertainment
Photos | ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕಾಜೋಲ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:02 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:02 IST
ವಿಭಿನ್ನ ಶ್ವೇತವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ– ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಂತದ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಜೋಲ್‌

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ

ಏಕ ಭುಜ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗೌನ್‌ ಧರಿಸಿದ ಕಾಜೋಲ್‌, ಜತೆಗೆ ವಜ್ರದ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ

2025 ರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕಾಜೋಲ್ ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ

ಕಾಜೋಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಇತರ ನಟ, ನಟಿಯರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ

