ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಲ್ಲ ಬುಲ್ಲಿವುಡ್: ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಟ್ವೀಟ್

ನಟಿ ಪಾಯಲ್ ಘೋಷ್‌ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಹೊಸ ವಿವಾದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

‘ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ನನ್ನ ಎದುರು ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಅನುರಾಗ್ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದರು ನಟಿ ಪಾಯಲ್‌. ಬಿ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೇ ಸುದ್ದಿ.

ಪಾಯಲ್ ಪರ ನಿಂತಿರುವ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಗನಾ.

ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅನ್ನು ‘ಬುಲ್ಲಿವುಡ್‌’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

I far as I know Anurag self admittedly has never been monogamous even when he was married to various people, what Anurag did to Payal is a common practice in Bullywood, treating struggling outsider girls like sex workers comes naturally to them #AnuragKashyap #PayalGhosh https://t.co/d07hF40FIe

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 20, 2020