ಮಹಾ ಬಂಡಾಯ: ವೈರಲ್ ಆಯಿತು ಸಿಎಂ ಠಾಕ್ರೆ ವಿರುದ್ಧದ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ಅವರ ಆ ವಿಡಿಯೊ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾ ಶಾಸಕರ ಬಂಡಾಯದಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸಿಎಂ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂವಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉರುಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಠಾಕ್ರೆ, ‘ನಾನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ತೊರೆಯಲು ಸಿದ್ದ, ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗಂಟುಮೂಟೆಗಳ ಜೊತೆ ಹಾಗು ಹೆಂಡತಿ ನಮೃತಾ, ಮಗ, ಸಚಿವ ಆದಿತ್ಯಾ ಠಾಕ್ರೆ ಜೊತೆ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗ್ಲೆಯಾದ ವರ್ಷಾವನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸ ಮಾತೋಶ್ರೀಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಮಿಕರೀಸಿ ಇದೀಗ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌಟ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದು ಕಂಗನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರು?

2020 ರಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ರನೌಟ್ ಅವರು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಂಗನಾ ಸಿಎಂ ಠಾಕ್ರೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

‘ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಫಿಯಾ ಗೂಂಡಾಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದಿಯಾ, ಇಂದು ನನ್ನ ಮನೆ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಿಯಾ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿನ್ನ ಘನತೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡುತ್ತಾ ಇರು, ಸಮಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ’ ಎಂದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

Karma hits back very badly. These were the words by Kangana Ranaut on September 9, 2020 when her office was demolished by BMC. Kangana's words come true. Today Uddhav Thackeray's arrogance got shattered. #UddhavThackarey #MahaAghadiRevolt #HindutvaForever #KanganaRanaut pic.twitter.com/IDZhtNkwiC

— Manshul Rathodiya (@manshul27) June 22, 2022