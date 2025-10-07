ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
PHOTOS: ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:01 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:01 IST
ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ‘ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅ.2ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಪ‍್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರ: pragathirishabshetty

ಈಗಾಗಲೇ ‘ಬುಕ್‌ಮೈ ಶೋ’ ಆ್ಯಪ್‌ ಮೂಲಕವೇ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ‌ಅಭಿನಯ, ವೇಷಭೂಷಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ: pragathirishabshetty

ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನಕವತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು, ತೆರೆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕಾಂತಾರ ತಂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ.

ಚಿತ್ರ: pragathirishabshetty

ಹೌದು, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: pragathirishabshetty

ಇನ್ನು, ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: pragathirishabshetty

ಆ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಪ್ರಯಾಣ. ತುಂಬಾ ಬೇರೂರಿರುವ, ನೈಜ ಮತ್ತು ದೈವಿಕವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು, ಅದು ಒಂದು ಭಾವನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: pragathirishabshetty

ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: pragathirishabshetty

