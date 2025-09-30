ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಭಕ್ತಿ–ಭಾವದ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ: ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:04 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ: 'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ'ಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ: 'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ'ಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ: 'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ'ಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
Rishab ShettykantaraKannada Film IndustryKishore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT