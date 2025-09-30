ಭಕ್ತಿ–ಭಾವದ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ: ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್

<p>ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ‘ಕಾಂತಾರ‘ ಸಿನಿಮಾವು ಅದ್ಧೂರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂದು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 'ಭಕ್ತಿಯ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 3ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದನ್ನು ದೈವಿಕಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ಅ. 2ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಂತಾರ–1 ಬರಲಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ: 'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ'ಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.<p>ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಯ-1‘ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>