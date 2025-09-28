ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ: 'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ'ಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಂತಾರ ಪ್ರಿಕ್ವೆಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಈಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಲಿರಿಕಲ್ ಹಾಡು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಂಸ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.</p><p>'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಡು, ಶಿವಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಭಕ್ತಿಪರವಶಗೊಳಿಸುವ ಹಾಡಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಕೇಳುಗರು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದ 'ವರಾಹ ರೂಪಂ’ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ 'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ' ಹಾಡನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆ ಒಬ್ಬನೇ ಗಾಯಕ:</strong></p><p>'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ' ಸದ್ಯ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಅಬ್ಬಿ ವಿ. ಅವರೇ ಹಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮಲಯಾಳ ಹಾಡನ್ನು ಗಾಯಕ ಹರಿಶಂಕರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಹಾಡು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ 65 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ.</p><p>ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ವರಾಹ ರೂಪಂ' ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾಂತಾರ ಪ್ರಿಕ್ವೆಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>