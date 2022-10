‌ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ‘ಕಾಂತಾರ’ ತಂಡ

ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಕ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಇಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಂಸ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್‌ ಠಾಕೂರ್‌, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಂಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿರುವೆ. ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಸಿನಿಮಾ ತಾಣವಾಗಿಸುವತ್ತ ಇರುವ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

I met @hombalefilms team and wished them success for their film #Kantara. Also listened to their ideas to make India film hub of the world.@VKiragandur @ChaluveG @Karthik1423 pic.twitter.com/CrOBhhHRnP

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) October 14, 2022