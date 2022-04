ಕೆಜಿಎಫ್- 2 ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ಗಳಿಕೆ: ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ₹300 ಕೋಟಿ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ನಟನೆಯ ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಚಾಪ್ಟರ್‌ 2 ಚಿತ್ರವು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರವು ₹700 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರವು ಬಾಲಿವುಡ್, ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಸಿಗದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿರುವ ಕುರಿತಾದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್‌ 2 ಚಿತ್ರವು(ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ) ಈಗಾಗಲೇ ₹268 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಹಿವಾಟು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್‌ 2(ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ) ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿದಿನದ ಗಳಿಕೆಯ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳನ್ನು ತರಣ್‌ ಆದರ್ಶ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಗುರುವಾರ ₹53.95 ಕೋಟಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ₹46.79 ಕೋಟಿ, ಶನಿವಾರ ₹42.90 ಕೋಟಿ, ಭಾನುವಾರ ₹50 ಕೋಟಿ, ಸೋಮವಾರ ₹25.57 ಕೋಟಿ, ಮಂಗಳವಾರ ₹19.14 ಕೋಟಿ, ಬುಧವಾರ ₹16.35 ಕೋಟಿ, ಗುರುವಾರ ₹13.58 ಕೋಟಿ. ಒಟ್ಟು: ₹ 268.63 ಕೋಟಿ’ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತರಣ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ₹300 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತರಣ್‌ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಏ.14ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದೆ.



#KGF2 is a BLOCKBUSTER...#Hindi benchmarks...

Crossed ₹ 50 cr: Day 1

₹ 100 cr: Day 2

₹ 150 cr: Day 4

₹ 200 cr: Day 5

₹ 225 cr: Day 6

₹ 250 cr: Day 7

⭐ Should cross ₹ 300 cr in Weekend 2. #India biz.#KGFChapter2 pic.twitter.com/9C48TqTHTI

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 22, 2022