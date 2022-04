ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್-2: ಕೇವಲ 2 ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿ ದಂಗಾದ ಚಿತ್ರರಂಗ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್–2, ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ₹300 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.

ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಲಾ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್–2 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ₹300 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲೇ ₹100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#KGFChapter2 has crossed ₹ 300 crs Gross at the WW Box office.. In jus 2 days..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 16, 2022