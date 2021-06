ಅಮೆರಿಕದ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಕುಸ್ತಿಪಟು, ಡೆಡ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ 'ವರ್ಲ್ಡ್‌ ವ್ರೆಸ್ಲಿಂಗ್‌ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್ಮೆಂಟ್‌'ನ (ಡಬ್ಳ್ಯುಡಬ್ಳ್ಯುಇ) ಸ್ಟಾರ್‌ ದಿ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ನಡುವೆ ಪುನಃ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯವೇ? ಈ ಮೊದಲು ನಡೆದಿತ್ತಾ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು.

25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆ ಕಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಿಲಾಡಿಯೊ ಕಾ ಕಿಲಾಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್‌ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ನಡುವಿನ ಕುಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್‌ ಮೆಹ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಿಲಾಡಿಯೊ ಕಾ ಕಿಲಾಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಫೈಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸೋಲರಿಯದ ಸರದಾರ, ಸತ್ತರೂ ಎದ್ದು ಬರುವ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್‌ಗೆ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು.

ಸಿನಿಮಾಗೆ 25 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀಮ್‌ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಡಬ್ಳ್ಯುಡಬ್ಳ್ಯುಇ ನಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್‌ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಎಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬ್ರಾಕ್‌ ಲೆಸ್ನರ್‌, ಟ್ರಿಪಲ್‌ ಎಚ್‌ ಮತ್ತು ರೋಮನ್‌ ರೈನ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಫೋಟೊವನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್‌ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಟ ಬ್ರಿಯಾನ್‌ ಲೀ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮರೆತಿಲ್ಲ.

A hilarious note to mark 25 years to the release of #KhiladiyonKaKhiladi tomorrow!

A fun fact though: it was wrestler Brian Lee who played The Undertaker in the film 😊 pic.twitter.com/w7J5z3QGBQ

— Akshay Kumar (@akshaykumar) June 13, 2021