ಕಿಚ್ಚನ ಬದುಕಿಗೆ 49ರ ಸಂಭ್ರಮ; ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಡಗರ, ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ

ನಟ ಕಿಟ್ಟ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸೆ. 2ರಂದು 49ರ ಹರೆಯದ ಸಂಭ್ರಮ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ‘ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ ರೋಣ’ ಇಂದು ಜೀ 5ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುದೀಪ್‌ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆಗರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕಿಚ್ಚನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಅವರ ಹೊಸ, ಹಳೇಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಮೇಲೆ ಹೂಮಳೆಗರೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಸಂಭ್ರಮದ ರೀಲ್‌ಗಳು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಸೆ 1ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುದೀಪ್‌ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿ ಕೇಕ್‌ ಕತ್ತರಿಸಿ ಶುಭಕೋರಿದರು. ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪೆಂಡಾಲ್‌ ಅಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಸುದೀಪ್‌ ತಾವೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಗದ್ದಲವಾಗದಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮಿತಾಭ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌, ಕಿಶೋರ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಂದಿ ಕಲಿತೆ: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌

Wishing a very happy BDay to @KicchaSudeep sir! A superstar, one of the finest actors & above all a man who gives his everything for a film & unconditional love to those around him.I'm sure this year & the ones that follow will only see you grow bigger & bigger! #HBDKichchaSudeep pic.twitter.com/YiBMWd99ex

— Anup Bhandari (@anupsbhandari) September 2, 2022