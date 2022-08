ಅಮಿತಾಭ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌, ಕಿಶೋರ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಂದಿ ಕಲಿತೆ: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಮಿತಾಭ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕಲಿತೆ ಎಂದು ನಟ ಸುದೀಪ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ನಾನು ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಕಿಶೋರ್‌ ಕುಮಾರ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದರು. ಅಮಿತಾಭ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಭ್‌ ಸರ್ ನನ್ನ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಸುಂದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ‌ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೊ, ಇಲ್ಲವೋ ಆದರೆ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟ ಅಜಯ್‌ ದೇವಗನ್‌ ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್‌ ನಡುವೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಟ್ವೀಟ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.

Hello @ajaydevgn sir.. the context to why i said tat line is entirely different to the way I guess it has reached you. Probably wil emphasis on why the statement was made when I see you in person. It wasn't to hurt,Provoke or to start any debate. Why would I sir 😁 https://t.co/w1jIugFid6

— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) April 27, 2022