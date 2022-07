ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್‌ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 55ನೇ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕ್ರಾಂತಿ’. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಹಾಡು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.

ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌, ರಚಿತಾ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶೈಲಜಾ ನಾಗ್‌ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದೆ.

Team #Kranti in #Poland @dasadarshan @RachitaRamDQ along with producer @shylajanag & @ChandanaNag at #Gadansk today. Team resumes the final schedule of this action commercial entertainer

directed by @harimonium A #MediaHousestudio production@bsuresha @Dcompany171 @NamCinema pic.twitter.com/TCXQ7Gnwvs

— A Sharadhaa (@sharadasrinidhi) July 1, 2022