ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಸಖತ್ ಮಜವಾಗಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದ ‘ನಿಂಗವ್ವ’ ಹಾಡಿನ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೊ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:41 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡಿಕೆಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಜತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್
ಡಿಕೆಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಜತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ‘ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್’ ಚಿತ್ರ ಜ.23ರಂದು ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ‘ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್’ ಚಿತ್ರ ಜ.23ರಂದು ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ
Rachita Ramkannada movieDuniya VijaySong
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT