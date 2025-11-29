ಡಿಕೆಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಜತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್

<p>ಡಿಕೆಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜತೆಗೆ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸದ್ಯ, ಡಿಕೆಡಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ‘ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಡಿಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ. ಈ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ತೆಗೆದ ಕಾರಣ ಅವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. </p><p>ಆದರೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಜತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವುದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿವೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಶಕ್ತಿ, ನೃತ್ಯ, ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಶೈಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.ತೆಲುಗು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ ಗಾಯಕಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಂಗರಾಜನ್.<p>ಡಿಕೆಡಿ ‘ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶೋ ‘ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ 2 ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್, ‘ಅಯೋಗ್ಯ 2 ’ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>