ತೆಲುಗು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ ಗಾಯಕಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಂಗರಾಜನ್

ಗಾಯಕಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರು ತೆಲುಗು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹಾಡಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜತೆ ನಟಿ ಶ್ರೀಯಾ ಶರಣ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. <br><br>ಗಾಯಕಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು UI ಚಿತ್ರದ 'ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ', ಏಕ್ ಲವ್ ಯಾ- 'ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಬ್ಜ-ನವಾಮಿ ನವಾಮಿ, ಸಲಗ-ಮಳೆಯೇ ಮಳೆಯೇ, ಕ್ರಾಂತಿ-'ಪುಷ್ಪವತಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p> ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>