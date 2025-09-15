ಸೊಂಟವೋ? ಹಾಳೆಯೋ? ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ನಟಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಕೋಲಿನ್ಸ್ ತೂಕ ಇಳಿಸುವಿಕೆ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್</strong>: ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕ ನಟಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಕೋಲಿನ್ಸ್ (lilly collins) ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಆದರೆ, ಅವರ ಉಡುಗೆಗಿಂತ ಅವರ ಸೊಂಟವೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>36 ವರ್ಷದ ಈ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಯಾವುದೋ ಕಠಿಣ ಮಾದರಿಯ ಡಯಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣುಕುಕ್ಕಿಸುವಂತೆ ಸೊಂಟದ ಆಕಾರವನ್ನ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ನೋಟವನ್ನು ಹಲವರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರೋ? ಈ ರೀತಿಯ ಡಯಟ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದೀತು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅನೇಕರು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡಯಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಅನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪರಮಾವಧಿ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಲಿಲ್ಲಿ ಎಮಿಲಿ ಇನ್ ಫ್ಯಾರಿಸ್ ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಮೂಲಕ ಲಿಲ್ಲಿ ಕೋಲಿನ್ಸ್ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ದಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>