ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಲೋಕಾ– ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್

ಮಿಚಲ್ ಆಗಿ ಟೊವಿನ್ ಥಾಮಸ್, ಚಾರ್ಲಿ ಆಗಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
Dulquer salmaan

