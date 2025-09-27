ಲೋಕಾ– ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮಲಯಾಳಂನ ಸೂಪರ್ ಹಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಾ– ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಈ ವರ್ಷ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಇದೀಗ ಲೋಕಾ– ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಲೋಕಾ– ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಂದ್ರಾ ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಹಿರೋ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಲೋಕಾ– ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಮಿಚಲ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲಿ ಎಂಬವರ ಕಥೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಾ ಆಗಿ ಯುವ ನಟಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಿಚಲ್ ಆಗಿ ಟೊವಿನ್ ಥಾಮಸ್, ಚಾರ್ಲಿ ಆಗಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಡಾಮಿನಿಕ್ ಅರುಣ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲೋಕಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ವೇಫರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು.</p><p>ಲೋಕಾ ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷಾಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿ, ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>