<p><strong>ದುಬೈ:</strong> ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಟಿ–20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು ನಿನ್ನೆ (ಶುಕ್ರವಾರ) ನಡೆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p><p>ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಅವರು ಟಿ–20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು.</p><p>ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ–20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 281 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮುರಿದರು. ಸದ್ಯ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 6 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 309 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ–20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.</p><p><strong>ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಅಳಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ</strong></p><p>ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ಈ ದಾಖಲೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು 2022ರಲ್ಲಿ 276 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>