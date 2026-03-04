ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಾ.19ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಅದೇ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:18 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:18 IST
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

