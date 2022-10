ಮಲಯಾಳದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಮೋಹನ್‌ ಲಾಲ್‌, ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಿಜೋ ಜೋಸ್‌ ಪೆಲಿಶೆರಿ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I'm delighted to announce that my next project will be with one of the most exciting and immensely talented directors in Indian cinema - Lijo Jose Pellissery. The project will be produced by John and Mary Creative, Max Labs and Century Films.#LijoJosePellissery @shibu_babyjohn pic.twitter.com/d7XYnkYOzk

— Mohanlal (@Mohanlal) October 25, 2022